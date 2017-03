Programación deportiva para este sábado 25 de marzo

RCN

​

6 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (aplazado fecha 2): Santa Fe vs. Millonarios



WIN SPORTS

7:45 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (aplazado fecha 2): Junior vs. Jaguares



ESPN

11:50 a. m.: Fútbol - Eliminatorias europeas: Suecia vs. Belarús

2:30 p. m.: Fútbol - Eliminatorias europeas: Bulgaria vs. Holanda

4:45 p. m.: Tenis - Masters 1.000 de Miami (segunda ronda)



ESPN 2

12:30 p. m.: Motociclismo: Clasificación Gran Premio de Catar

1:55 p. m.: Fútbol - Liga de Argentina (fecha 17): Rosario Central vs. Tigre



ESPN 3

10 a. m.: Golf - Dell Technologies Match Play (cuarta jornada)

7 p. m.: Baloncesto de la NBA: Spurs de San Antonio vs. Knicks de Nueva York



FOX SPORTS

12 p. m.: Automovilismo - Gran Premio de Australia de la F1



DIRECTV SPORTS

Canal 610/1610

2:30 p. m.: Fútbol - Eliminatorias europeas: Hungría vs. Portugal



Canal 612/1612

2:30 p. m.: Fútbol - Eliminatorias europeas: Bélgica vs. Grecia



Canal 613/1613

2:30 p. m.: Fútbol - Eliminatorias europeas: Luxemburgo vs. Francia



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES