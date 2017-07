Programación deportiva para este sábado 22 de julio

CARACOL

7: 45 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 20)



WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 4): Huila vs. Santa Fe

5:30 p. m.: Fútbol – Torneo de Ascenso (fecha 4): Quindío vs. Orsomarso

7:45 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 4): Once Caldas vs. Medellín.

RCN

7:20 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 4): Cortuluá vs. Cali



DIRECTV SPORTS

610

4:30 a.m.: Fútbol – Copa Internacional de Campeones: Bayer Munich vs. A.C. Milan

5 p.m.: Fútbol – Copa Internacional de Campeones: Juventus vs Barcelona.

7 p.m.: Fútbol – Copa Internacional de Campeones: Psg vs. Tottenham.

9 p. m.: Fútbol – Copa Oro (Semifinal): Costa Rica vs. Estados Unidos.



612

1: p.m.: Tenis – ATP 250 de Newport: Semifinales.





FOX SPORTS

6:30 a.m.: Fútbol – Super Liga China: Shanghai Sipg vs. Guangzhou Evergrande

7 p.m.: Fútbol –Liga mexicana: Club Leon vs Club Atlas.



FOX SPORTS 2

1 p.m.: Fútbol – Mayor League Soccer: Chicago Fire vs. New York City F.C.

5 p.m.: UFC– Ultimate Fight Combat: Weidman vs Gastelum.



FOX SPORTS 3

7:30 a.m.: Automovilismo – Serie DTM: Carrera en Moscú (Carrera 1).

2:30 p.m.: Automovilismo – Nascar Xfinity: Indianápolis.



ESPN

3:30 a. m.: Golf- Open Championship: Tercera Ronda en Lancashire- Inglaterra.



ESPN 2

7 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 20)



ESPN 3

7 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 20)

3 p. m.: Fútbol – Mayor League Soccer: Red Bulls de Nueva York vs. Minnesota United F.C.





* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES