Programación deportiva para este sábado 19 de agosto

RCN

6 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Santa Fe vs. Cali.



CARACOL TV

10:30 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 1 (Nîmes / Nîmes).



WIN SPORTS

3:15 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Rionegro Águilas vs. Tigres.

5:30 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Bucaramanga vs. Patriotas.

7:45 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Pasto vs. Medellín.

FOX SPORTS

8:30 a.m. Fútbol – Bundesliga (Fecha 1): Hoffenheim vs. Werder Bremen

11:30 a.m. Fútbol – Bundesliga (Fecha 1): Schalke vs. Leipzig.

1:45 p.m. Fútbol – Liga de Italia (Fecha 1): Hellas Verona vs. Nápoli.

7 p.m. Fútbol – Liga de Estados Unidos (MLS, Fecha 24): Chicago vs. Toronto.



FOX SPORTS 2

6:30 a.m. Fútbol – Liga de China (Fecha 23): Shanghai Greenland vs. Guangzhou Evergrande.

8:30 a.m. Fútbol – Bundesliga (Fecha 1): Hertha Berlín vs. Stuttgart

7 p.m. Fútbol – Liga de México (Fecha 5): León vs. Monterrey.

3 p.m. Béisbol: Temporada regular de las Grandes Ligas: Los Ángeles Dodgers vs. Detroit Dodgers.



FOX SPORTS 3

6:30 p.m. Automovilismo – Nascar: Monster Energy Cup Series.



DIRECTV

610

9 a.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Leicester vs. Brighton.

1:15 p.m. Fútbol: Liga de España (Fecha 1): Girona vs. Atlético de Madrid.



613

6:30 a.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Swansea vs. Manchester United.

9 a.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Burnley vs. West Brom.



614

9 a.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Bournemouth vs. Watford.



ESPN

9 a.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Liverpool vs. Crystal Palace.

10:55 p.m. Fútbol – Liga de Italia (Fecha 1): Juventus vs. Cagliari.

1 p.m. Tenis – Western & Southern Open: Semifinales de Cincinnati.

6 p.m. Tenis – Western & Southern Open: Semifinales de Cincinnati.



ESPN 2

10:30 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 1 (Nîmes / Nîmes).

3:15 p.m. Fútbol: Liga de España (Fecha 1): Sevilla vs. Espanyol

7:25 p.m. Fútbol - Amistoso Internacional: Cerro Porteño vs. Boca Juniors.



ESPN 3

8:25 a.m. Fútbol: Liga de Alemania (Fecha 1): Wolfsburg vs. Borussia Dortmund.

10:30 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 1 ( Nîmes / Nîmes).

2:25 p.m. Fútbol- Liga de Portugal (Fecha 3): Benfica vs. Belenenses.



ESPN EXTRA

11:35 a.m. Fútbol - Amistoso Internacional: La Plata vs. Atlético del Rosario.



GOLF

7 a.m. Golf – Solheim Cup: Día 2 desde Iowa.

6 p.m. Golf – Wyndham Championship: Día 3 desde Norte de Carolina.

9 p.m. Golf – Dicks Sporting: Día 2 desde Nueva York.



TYC SPORTS

4 p.m. Baloncesto: Torneo amistoso Super 4: Brasil vs. Uruguay.

6 p.m. Baloncesto: Torneo amistoso Super 4: Argentina vs. Colombia.

9 p.m. Boxeo: Título Mundial: Deborah Dionicius vs. Diana Laura Fernández (Peso súper mosca de la FIB.).





DEPORTES