Programación deportiva para este sábado 18 de marzo

RCN



5:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 10): Junior vs. Once Caldas



WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 10): Pasto vs. Cortuluá

5:30 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 10): Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

7:45 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 10): Nacional vs. Medellín



ESPN

9 a. m.: Ciclismo – Milán-San Remo

1 p. m.: Tenis – Semifinales de Indian Wells

7:30 p. m.: Clippers de Los Ángeles vs. Cavaliers de Cleveland



ESPN 2

11:55 a. m.: Fútbol – Serie A de Italia (fecha 29): Torino vs. Inter



ESPN 3

6:55 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 28): Eibar vs. Español

9:30 a. m.: Rugby Seis Naciones (fecha 5): Francia vs. Gales

11:50 a. m.: Rugby Seis Naciones (fecha 5): Irlanda vs. Inglaterra



FOX SPORTS

9:30 a. m.: Fútbol – Bundesliga: Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen

2:30 p. m.: Fútbol – Serie A de Italia (fecha 29): Milán vs. Génova

8 p. m.: Fútbol – Liga mexicana: León vs. Toluca



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: Fútbol – Bundesliga: Koln vs. Hertha Berlín

1 p. m.: Fútbol – MLS: New York City vs. Montreal Impact

3 p. m.: Fútbol – MLS: Atlanta United vs. Chicago Fire



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

10 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 28): Athletic de Bilbao vs. Real Madrid

10 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 28): Betis vs. Osasuna



CANAL 612/1612

9:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 29): Sunderland vs. Burnley



CANAL 613/1613

9:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 29): Everton vs. Hull City



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES