Programación deportiva para este sábado 15 de Abril

RCN

5:40 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga.



WIN SPORTS

3:15 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Jaguares vs Cortuluá

5: 30 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Tolima vs Cali

7:45 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Pasto vs Millonarios



ESPN

07:55 a. m. Fútbol- Liga Italiana: Torino vs. Crotone

10 a. m. Rugby- Super Rugby: Stormers vs. Lions

12:15 p. m. Rugby- Super Rugby Bulls vs. Jaguares

7 p. m. Baloncesto – Play Offs: San Antonio Spurs vs. Memphis Grizzlies

9: 30 p. m. Baloncesto – Play Offs: LA Clippers vs. Utah Jazz

ESPN2

05:25 a. m. Fútbol – Liga italiana: Inter vs. Milan

07:55 a. m. Fútbol – Liga italiana: Roma vs. Atalanta

11:25 a. m. Fútbol – Liga española: Atlético Madrid vs. Osasuna

1:30 p. m. Fútbol – Liga española: Barcelona vs. Real Sociedad

2 p. m. Fútbol – Bundesliga: Leipzig vs. Friburgo

5:55 p. m. Fútbol – Liga Argentina: Sarmiento vs. Racing



ESPN3

07:30 a. m. Rugby - Liga de Francia: Toulon vs. Castres

11:25 a. m. Fútbol - Premier League: Southampton vs. Manchester City

8 p. m. Fútbol – Bundesliga: Leverkusen vs. Bayern Munich

6:50 p. m. Fútbol – Liga Mexicana: Atlas vs. Santos



FOX SPORTS

8:30 a. m. Fútbol – Bundesliga: Borussia Drtmund vs. Eintracht Frankfurt

1:30 p. m. Fútbol – Liga Italiana: Napoli vs. Udinese

7 p. m. Fútbol – Liga Mexicana: Pachuca vs. Chivas



FOX SPORTS 2

8 a. m. Fútbol – Liga Italiana: Pescara vs. Juventus

4 p. m. Beisbol - MLS: Tampa Bays Rays vs. Boston Red Sox



F1 LATAM

7 a. m. Libres 3 GP Bahrein

10 a. m. Fórmula 1 Clasificación GP Bahrein



DIRECTV - 610

9 a. m. Fútbol - Liga española: Sporting vs. Real Madrid

11 a. m. Fútbol -Liga española: Deportivo vs. Málaga



DIRECTV SPORTS 611

8:55 p. m. Fútbol – Premier League: Stoke City vs Hull City

1:55 p. m. Fútbol – Liga francesa: Mónaco vs Dijon



DIRECTV SPORTS2 612

8:55 p. m. Fútbol – Premier League: Everton vs Burnley

11 a. m. Fútbol – Liga española: Athletic vs. Las Palmas

2 p. m. Baloncesto - Play Offs NBA: Indiana Pacers vs. Cleveland.

4:30 p. m. Baloncesto - Play Offs NBA: Milwakee Bucks vs. Toronto.



DIRECTV+ 613

6:25 a. m. Fútbol - Premier League: Tottenham vs. Bournemouth

8:55 a. m. Fútbol – Premier League: Crystal Palace vs. Leicester

1: 00 p. m. Fútbol – Premier League: Sunderland vs West Ham.

3:00 p. m. Fútbol – Premier League: Watford vs Swansea



SONY

1:30 p. m. Tenis – WTA Abierto Monterrey – Semifinales



CLARO

11 a. m. Tenis - Open de Bogotá: Final dobles.

1 p. m. Tenis - Open de Bogotá: Final Individual femenino.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



