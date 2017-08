Programación deportiva para este sábado 12 de agosto

RCN HD 2

12:30 p. m.: Ciclismo – Vuelta a Colombia: Etapa 11: Palmira - Dosquebradas



RCN

6 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Junior vs. Envigado

WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Bucaramanga vs. Cortuluá

5:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Rionegro Águilas vs. Once Caldas.

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Equidad vs. Millonarios.



ESPN

9:55 a.m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 2): Nantes vs. Marsella.

2 p. m.: Tenis – Másters 1000 de Montreal: Semifinal 1.

7 p. m.: Tenis – Másters 1000 de Montreal: Semifinal 2.



ESPN 2

11:30 a. m.: Fútbol – Premier League: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City



ESPN 3

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Holanda, Eredivise (fecha 2): Heracles Almelo vs. AFC Ajax

10 p.m.: Fútbol – Liga Estados Unidos: New York City vs. LA Galaxy.



FOX SPORTS

6:30 a.m.: Fútbol – Superliga China: Shandong Luneng Taishan vs. Shanghai Greenland Shenhua F.C.

6:30 p.m.: Fútbol – Liga Estados Unidos: Orlando City SC vs. New York Red Bulls.



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Fútbol – Liga de México: Pachuca vs Tigres UANL.

9:30 p.m.: Fútbol – Liga Estados Unidos: New York City vs. LA Galaxy.



FOX SPORTS 3

2:30 p. m.: Automovilismo – Nascar: XFINITY Series Nascar Mid – Ohio.



DIRECTV SPORTS

610

9 a. m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 1): Everton vs. Stoke City

11:30 a. m.: Fútbol – Premier League: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City



612

8:30 a.m.: Fútbol – Copa de Alemania: Chemnitzer vs. Bayern Munich.



613

6:30 a. m.: Fútbol – Premier League: Watford vs. Liverpool

9 a. m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 1): Chelsea vs. Burnley

11 a. m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 1): West Brom vs. Bournemouth



TYC SPORTS

4 a.m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: Día 9.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES