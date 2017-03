Programación deportiva para este sábado 11 de marzo

Caracol HD2

10:15 a. m.: Ciclismo – Paris – Niza: Etapa 7

RCN

6 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional

Win Sports

12 m.: Béisbol – Clásico Mundial de Béisbol: Colombia vs. Canadá

3:30 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Huila vs. Equidad

5:30 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Cortuluá vs. Tolima

7:45 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Millonarios vs. América



Fox Sports

6:30 a. m.: Fútbol – Liga de China (fecha 2): Shanghai Shenhua vs. Tianjin Quanjian FC

9:30 a. m.: Fútbol – Liga de Alemania (fecha 24): Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

7 p. m.: Fútbol – MLS: Liga de Estados Unidos (fecha 11): Seattle Sounders vs. Montreal Impact

11 p. m.: Fútbol – Liga de México: Pachuca vs. Morelia

Fox Sports 2

9:30 a. m.: Fútbol – Liga de Alemania (fecha 24): Darmstadt 98 vs. Mainz 05

12:30 p. m.: Fútbol – Liga de Alemania (fecha 24): Ingolstadt vs. Colonia

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Italia (fecha 28): Génova vs. Sampdoria

Directv

Canal 610/ 1610

6:55 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 27): Valencia vs. Sporting

10 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 27): Sevilla vs. Leganés

12:25 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 27): Málaga vs. Alavés

Canal 611/ 1611

9:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 28): Hull City vs. Swansea

Canal 612/ 1612

9:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 28): Bournemouth vs. West Ham

Canal 613/ 1613

9:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 28): Everton vs. West Brom

12:30 p. m.: Fútbol – FA Cup de Inglaterra: Arsenal vs. Lincoln

Canal 617/ 1617

6:30 p. m.: Béisbol – Clásico Mundial de Béisbol: Estados Unidos vs. República Dominicana

ESPN

10:30 a. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 29): Mónaco vs. Bordeaux

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 27): Granada vs. Atlético de Madrid

8:30 p. m.: Baloncesto – NBA (temporada regular): Golden State Warriors vs. Spurs de San Antonio

ESPN 2

7 p. m.: Fútbol – FA Cup de Inglaterra: Middlesbrough vs. Manchester United

9:15 a. m.: Fútbol – Liga de Alemania (fecha 24): Hertha de Berlín vs. Borussia Dortmund

5 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina (fecha 15): Banfield vs. Boca Juniors

TyC Sports

2:55 p. m.: Liga de Argentina (fecha 15): San Lorenzo vs. Belgrano

4:55 p. m.: Liga de Argentina (fecha 15): Defensa y Justicia vs. Newell´s Old Boys

DEPORTES