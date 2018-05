Programación deportiva para este miércoles 9 de mayo

Señal Colombia

7:30 a. m.: Giro de Italia - Etapa 5



Win Sports

7:30 p. m. Fútbol – Copa Colombia: Tolima vs. Patriotas

ESPN

7 a. m.: Tenis – Mutua Open de Madrid



ESPN 2

2:30 p. m. Fútbol - Liga de España: Sevilla vs. Real Madrid.

7 a. m. Giro de Italia - Etapa 5



ESPN 3

1:30 p. m. Fútbol - Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Huddersfield



Directv Sports

Canal 610

1 p. m. Fútbol - Liga de España: Barcelona vs. Villarreal



Canal 612

2 p. m. Fútbol - Final Copa de Italia: Juventus vs. Milán



Canal 613

2 p. m. Fútbol - Liga Inglaterra: M. City vs. Brighton.



Fox Sports

7:45 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Botafogo vs. Audax Italiano.



Fox Sports 2

5:15 p. m.: Fútbol - Copa Suramericana: Temuco vs. Estudiantes de Mérida.

7:45 p. m: Fútbol - Copa Suramericana: Sao Paulo vs. Rosario.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES