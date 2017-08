Programación deportiva para este miércoles 9 de agosto

WIN SPORTS

5:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 6): Nacional vs. Equidad

RCN

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (Cuartos de final de ida): Millonarios vs. Junior



RCN HD 2

12 m.: Ciclismo – Vuelta a Colombia (etapa 8)



ESPN

11:30 a. m.: Tenis – Masters 1.000 de Montreal

5:30 p. m.: Tenis – Masters 1.000 de Montreal



ESPN 3

12:55 p. m.: Fútbol – Liga de Portugal (fecha 1): Porto vs. Estoril

2:55 p. m.: Fútbol – Liga de Portugal (fecha 1): Benfica vs. Braga

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Rays de Tampa Bay vs. Medias Rojas de Boston



FOX SPORTS

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Mineiro vs. Jorge Wilstermann



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Gremio vs. Godoy Cruz

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Flamengo vs. Palestino



FOX SPORTS 3

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Palmeiras vs. Barcelona



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador*

DEPORTES