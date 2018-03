Programación deportiva para este miércoles 7 de marzo

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Once Caldas vs. Medellín

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Jaguares

FOX SPORTS

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (vuelta octavos): Tottenham vs. Juventus

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Sporting Cristal vs. Lanús



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: General Díaz vs. Barcelona

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Cuenca vs. Sportivo Luqueño



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Cerro vs. Sport Rosario



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (vuelta octavos): Manchester City vs. Basilea



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES