Programación deportiva para este miércoles 6 de junio

WIN SPORTS Y RCN

7 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana (final ida): Tolima vs. Nacional

ESPN

8 p. m.: BALONCESTO – NBA (final partido #3): Warriors de Golden State vs. Cavaliers de Cleveland



ESPN 3

8:15 a. m.: CICLISMO – Criterium del Dauphiné (etapa 3)

9:45 a. m.: FÚTBOL – Torneo Esperanzas de Toulon: México vs. Turquía

12:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo Esperanzas de Toulon: Escocia vs. Inglaterra

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Piratas de Pittsburgh vs. Ángeles Dodgers



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES