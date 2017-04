Programación deportiva para este miércoles 5 de abril

RCN HD 2

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Azulejos de Toronto vs. Orioles de Baltimore



SEÑAL COLOMBIA

9:45 a. m.: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (etapa 3)

WIN SPORTS

12:45 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Cardenales de San Luis

8 p. m.: Fútbol – Liga colombiana: Rionegro Águilas vs. Atlético Huila



ESPN

7 p. m.: Baloncesto de la NBA: Celtics de Boston vs. Cavaliers de Cleveland

9:30 p. m.: Baloncesto de la NBA: Clippers de Los Ángeles vs. Mavericks de Dallas



ESPN 2

12:25 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 30): Barcelona vs. Sevilla



ESPN 3

8:20 p. m.: Fútbol – Copa de México: Monterrey vs. Guadalajara



FOX SPORTS

1 p. m.: Fútbol – Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Hertha Berlín

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase ida): Ponte Preta vs. Gimnasia

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase ida): Defensa y Justicia vs. Sao Paulo



FOX SPORTS 2

1 p. m.: Fútbol – Bundesliga: Darmstadt vs. Bayer Leverkusen

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase ida): Everton vs. Patriotas

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase ida): Fluminense vs. Liverpool



FOX SPORTS 3

1 p. m.: Fútbol – Bundesliga: Wolfsburgo vs. Friburgo



DIRECTV SPORTS

Canal 610/1610

2:25 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 30): Leganés vs. Real Madrid



Canal 612/1612

1:45 p. m.: Fútbol – Copa de Italia: Nápoles vs. Juventus



Canal 613/1613

1:55 p. m.: Fútbol – Liga Premier: Liverpool vs. Bournemouth



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES