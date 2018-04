Programación deportiva para este miércoles 4 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta al País Vasco (etapa 3)

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Huila vs. Tolima



ESPN

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Liverpool vs. Manchester City

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Raptors de Toronto vs. Celtics de Boston



ESPN 2

11:30 a. m.: FÚTBOL – Serie A de Italia: Milán vs. Inter



FOX SPORTS

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Barcelona vs. Roma

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Cruzeiro vs. Vasco Da Gama



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Peñarol vs. Atlético Tucumán

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Boca Juniors vs. Junior



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Gremio vs. Monagas



DIRECTV SPORTS CANAL 610

11:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Rennes vs. Mónaco



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES