Programación deportiva para este miércoles 30 de mayo

WIN SPORTS

7:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (semifinal – ida): Tolima vs. Medellín.

CANAL RCN

7: 30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (semifinal – ida): Tolima vs. Medellín.



ESPN

4 a. m.: Tenis – Jornada del Ronald Garros



ESPN 2

4 a. m.: Tenis – Jornada del Ronald Garros

1:30 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: Austria vs. Rusia.

ESPN 3

7:30 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York y Astros de Houston.



DEPORTES