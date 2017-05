Programación deportiva para este miércoles 3 de mayo

RCN HD2

6:05 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Tigres de Detroit

WIN SPORTS

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (fecha 5): Barranquilla vs. Junior



ESPN

1 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (semifinales partido de ida): Mónaco vs. Juventus



ESPN 2

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Blue Jays de Toronto



FOX SPORTS

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (semifinales partido de ida): Mónaco vs. Juventus

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 4): Atlético Paranaense vs. San Lorenzo



FOX SPORTS 2

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 8): Deportes Iquique vs. Gremio

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 4): Flamengo vs. Universidad Católica



FOX SPORTS 3

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 6): Sport Boys vs. Atlético Mineiro

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 5): Jorge Wilsterman vs. Palmeiras



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES