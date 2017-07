Programación deportiva para este miércoles 26 de julio

WIN SPORTS

3 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (octavos de final vuelta): Huila vs. Nacional

7:30 p. m.: Fútbol - Copa Colombia (octavos de final vuelta): Rionegro Águilas vs. América

ESPN 3

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Medias Blancas de Chicago



FOX SPORTS

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (segunda fase vuelta): Corinthians vs. Patriotas



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (segunda fase vuelta): Universidad Católica vs. Fluminense

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (segunda fase vuelta): Boston River vs. Cerro Porteño



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (segunda fase vuelta): Sol de América vs. Ponte Petra



DIRECTV SPORTS

6:30 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: Barcelona vs. Manchester United

8 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: PSG vs. Juventus

10:30 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: Manchester City vs. Real Madrid



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES