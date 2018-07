Programación deportiva para este miércoles 25 de julio

Canal Caracol



8:30 a. m. Ciclismo - Tour de Francia (etapa 17).



ESPN 2 y 3



8 a. m. Ciclismo - Tour de Francia (etapa 17).

Directv Sports



(Canal 610)



6 p. m. Fútbol - International Champions Cup: Juventus vs. Bayern Múnich.



9 p. m. Fútbol - International Champions Cup: Roma vs. Tottenahm.



(Canal 612)



7 p. m. Fútbol - International Champions Cup: Manchester City vs. Liverpool.



10 p. m. Fútbol - International Champions Cup: Milán vs. Manchester United.



Claro



7 p. m. Juegos Centroamericanos: finales natación de carreras.



Win Sports



7:45 p. m. Fútbol - Liga de Colombia (primera fecha): Nacional vs. Tolima.



Fox Sports



7:45 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Boston River vs. Banfield.



Fox Sports 2



5:30 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Liga de Quito vs. Vasco da Gama.



7:45 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Bahía vs. Cerro



DEPORTES