Programación deportiva para este miércoles 23 de mayo

Señal Colombia

7:30 p. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 17



Win Sports

7:30 p. m.: Fútbol – Liga Femenina (final – ida): Nacional vs. Huila

ESPN

7:30 p. m.: Baloncesto – NBA: Celtics vs. Cavaliers (juego 5)



ESPN 2

6 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 17



ESPN 3

6 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 17

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Rangers vs. Yankees



Fox Sports

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Emelec vs. Santa Fe



Fox Sports 2

5 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Cerro Porteño vs. Monagas

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: River vs. Flamengo



Fox Sports 3

5 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Gremio vs. Defensor Sporting

7 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Bahía vs. Blooming



