Programación deportiva en TV para este miércoles 21 de febrero

ESPN 2

2:45 p. m. FÚTBOL - Liga de Campeones: Sevilla vs. Manchester United.

ESPN 3

8 a. m. CICLISMO - Primera etapa del Tour de Abu Dabi.



FOX SPORTS

2:45 p. m. FÚTBOL - Liga de Campeones: Shakhtar Donetsk vs. Roma.

8 p. m. FÚTBOL - Recopa Suramericana: Gremio vs. Independiente.



FOX SPORTS 2

5 p. m. FÚTBOL - Copa Suramericana: Lanús vs. Sporting Cristal.

8 p. m. FÚTBOL - Copa Libertadores: Nacional vs. Banfield.



FOX SPORTS 3

8 p. m. FÚTBOL - Copa Libertadores: Jorge Wilstermann vs. Vasco da Gama.



CLARO SPORTS

8:30 p. m. Juegos Olímpicos de Invierno.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES