Programación deportiva para este miércoles 2 de agosto

Directv Sports

Canal 610

1:30 p. m. Fútbol, amistoso: Manchester United vs. Sampdoria.

Canal 612

10:30 a. m. Fútbol, Audi Cup, tercer lugar: Nápoles vs. Bayern Múnich. 1:30 p. m. Fútbol, Audi Cup, final: Atlético de Madrid vs. Liverpool.



ESPN 3

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Medias Rojas de Boston.



Fox Sports

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Deportes Iquique vs. Independiente.



Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Liga de Quito vs. Bolívar. 8 p. m. Fútbol, partido amistoso MLS All Stars vs. Real Madrid.



Fox Sports 3

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Olimpia vs. Nacional (Paraguay).



RCN HD2

12 m. Ciclismo, Vuelta a Colombia: segunda etapa, Rionegro-Puerto Boyacá. 6:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Bravos de Atlanta.



Win Sports

8 p. m. Futsal: Rionegro Futsal vs. Bello Real Antioquia.



Telepacífico



9:10 p. m.: Baloncesto: Liga de baloncesto local (final juego#1): Cimarrones vs. Fastbreak



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES