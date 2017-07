Programación deportiva para este miércoles 19 de julio

DIRECTV SPORTS

5 a.m. Fútbol: Trofeo Premier League Asia – Leicester City vs. West Bromwich (canal 613)

6:15 a.m. Fútbol: Copa Internacional – Bayern Múnich vs. Arsenal (canal 610)

7:30 a.m. Fútbol: Trofeo Premier League Asia – Liverpool vs. Crystal Palace (canal 613)

5 p.m. Fútbol: Copa de Oro – Costa Rica vs. Panamá (canal 612)

7 p.m. Fútbol Copa Internacional – AS Roma vs. PSG (canal 610)

8 p.m. Fútbol: Copa de Oro – Estados Unidos vs. El Salvador (canal 612)

ESPN 2

7 a.m. Ciclismo: Tour de Francia – etapa 17, La Mure y Serre-Chevalier, 183 km



ESPN 3

7 a.m. Ciclismo: Tour de Francia – etapa 17, La Mure y Serre-Chevalier, 183 km



CARACOL TV

7:45 a.m. Ciclismo: Tour de Francia – etapa 17, La Mure y Serre-Chevalier, 183 km



ESPN

12 m. Fútbol: amistoso – Mónaco vs. Fenerbache

6:45 p.m. Fútbol: amistoso – Chivas de Guadalajara vs. Porto



WIN SPORTS

4 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Equidad vs. Jaguares

6 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Medellín vs. Huila

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Santa Fe vs. Envigado

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Cali vs. Once Caldas



TYC SPORTS

5 p.m. Fútbol: Copa Argentina – Argentinos Juniors vs. Instituto



FOX SPORTS 2

6:30 p.m. Fútbol: MLS – Toronto vs. New York City FC



GOL TV

7:45 Fútbol: Liga de Brasil – Flamengo vs Palmeira



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



