Programación deportiva para este miércoles 19 de abril

.

Canal RCN

1:45 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Mónaco vs. Borussia Dortmund.



Directv Sports

Canal 610

1:55 p. m. Baloncesto, Euroliga: Real Madrid vs. Darussafaka

Canal 612

9:30 p. m. Baloncesto, NBA: Trail Blazers de Portland vs. Warriors de Golden State.



ESPN

5:30 a. m. Tenis: Masters 1000 de Montecarlo. 7 p. m. Baloncesto, NBA: Thunder de Oklahoma vs. Rockets de Houston.



ESPN 2

1:45 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Mónaco vs. Borussia Dortmund.



ESPN 3

7:15 a. m. Ciclismo: Flecha Valona. 7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Mellizos de Minnesota.



Fox Sports

1:45 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Barcelona vs. Juventus. 7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Zamora vs. Deportes Iquique.



Fox Sports 2

5:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Estudiantes vs. Nacional. 7:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Santa Fe vs. Santos.



Fox Sports 3

7:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Libertad vs. Atlético Mineiro.



Win Sports

12:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Piratas de Pittsburgh vs. Cardenales de San Luis. 7:30 p. m. Fútbol de Colombia: América vs. Deportivo Cali.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES