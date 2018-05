Programación deportiva para este miércoles 16 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: (etapa 11)

ESPN

1:45 p. m.: FÚTBOL – Final de la Liga de Europa: Marsella vs. Atlético de Madrid

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de Brasil: Chapecoense vs. Atlético Mineiro



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: (etapa 11)



FOX SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Palmeiras vs. Junior



FOX SPORTS 2

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Boca Juniors vs. Alianza Lima



FOX SPORTS 3

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Flamengo vs. Emelec



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Warriors de Golden State vs. Rockets de Houston



