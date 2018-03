Programación deportiva para este miércoles 14 de marzo

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Envigado vs. Santa Fe

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Patriotas

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Once Caldas

FOX SPORTS

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Bolívar vs. Colo Colo

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Nacional vs. Delfín



FOX SPORTS 2

12 m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Besiktas vs. Bayern Múnich



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata vs. Real Garcilaso



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Barcelona vs. Chelsea



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES