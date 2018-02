Programación deportiva para este miércoles 14 de febrero

SEÑAL COLOMBIA

9:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Andalucía (primera etapa)

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Leones vs. Jaguares

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Boyacá Chicó

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Millonarios



FOX SPORTS

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Real Madrid vs. PSG

7 p. m.: FÚTBOL – Recopa Suramericana: Independiente vs. Gremio



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Banfield vs. Nacional



FOX SPORTS 3

6:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Vasco vs. Jorge Wilsterman



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Porto vs. Liverpool



ESPN 3

8 p. m.: FÚTBOL – Liga mexicana: Santos Laguna vs. León



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES