Programación deportiva para este miércoles 12 de abril

WIN SPORTS Y RCN

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (fecha 3): América vs. Cali



ESPN 2

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (cuartos de final ida): Atlético de Madrid vs. Leicester

ESPN

7 p. m.: Baloncesto de la NBA: Pacers de Indiana vs. Hawks de Atlanta

9:30 p. m.: Baloncesto de la NBA: Trail Blazers vs. Pelicans de Nueva Orleans



ESPN 3

7 p. m.: Fútbol – Copa de México: Santos vs. Monterrey

10:25 p. m.: Fútbol – Copa de México: Atlas vs. Pumas



FOX SPORTS

11:45 a. m.: Fútbol – Liga de Campeones (cuartos de final ida): Borussia Dortmund vs. Mónaco

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (cuartos de final ida): Bayern Múnich vs. Real Madrid

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Universidad Católica vs. San Lorenzo



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES