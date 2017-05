Programación deportiva para este miércoles 10 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m.: Ciclismo: Giro de Italia (etapa 5)

RCN

8:30 a. m.: Ciclismo: Giro de Italia (etapa 5)

6:10 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 17): Equidad vs. Santa Fe



RCN HD2

1:45 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (semifinal vuelta): Atlético de Madrid vs. Real Madrid



WIN SPORTS

5:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 17): Jaguares vs. Medellín

6 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 17): Alianza Petrolera vs. Patriotas

8 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 17): Junior vs. Bucaramanga



ESPN

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (semifinal vuelta): Atlético de Madrid vs. Real Madrid



ESPN 2

6:30 a. m.: Ciclismo: Giro de Italia (etapa 5)



ESPN 3

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cardenales de San Luis vs. Marlins de Miami



FOX SPORTS

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (semifinal vuelta): Atlético de Madrid vs. Real Madrid

5:15 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 3): River Plate vs. Emelec



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Atlético Venezuela vs. Palestino

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Universidad de Chile vs. Corinthians

7:45 p. m.: Fútbol – Recopa Suramericana: Nacional vs. Chapecoense



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Club Nacional vs. Cruzeiro

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Liverpool vs. Fluminense



RAI

7:45 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia (etapa 5).



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador*.

