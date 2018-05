Programación deportiva para este martes primero de mayo

ESPN-ESPN 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (semifinal vuelta): Real Madrid vs. Bayern Múnich

ESPN 2

2 p. m.: TURF – Gran Premio República de Argentina



ESPN 3

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Astros de Houston



FOX SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Nacional de Montevideo vs. Santos



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Real Garcilaso vs. Estudiantes de La Plata



FOX SPORTS 3

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Gremio vs. Cerro Porteño



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES