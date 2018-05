Programación deportiva para este martes 8 de mayo

Señal Colombia

7 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 4

ESPN

5 a. m.: Tenis – Masters 1000 de Madrid: Segunda ronda



ESPN 2

6 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 4



ESPN 3

6 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 4

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: New York Yankees vs. Boston Red Sox



Directv Sports

2 p. m.: Fútbol – Copa de Francia (final): Les Herbiers vs. PSG



Fox Sports

7: 30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Danubio vs. Cali



Fox Sports 2

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Guabira vs. LDU Quito

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Mineiro vs. San Lorenzo



