Programación deportiva para este martes 7 de marzo

DIRECTV SPORTS

Canal 610



5 a. m. Clásico Mundial de Béisbol: Japón vs. Cuba.



ESPN 2



2:45 p. m. Liga de Campeones: Nápoles vs. Real Madrid.

FOX SPORTS



2:45 p. m. Liga de Campeones: Arsenal vs. Bayern Múnich.



FOX SPORTS 2



3:15 p. m.: Copa Libertadores. Grupo 8: Iquique (CHI) vs. Guaraní (PAR).



CARACOL HD 2



Suramericano sub-17 de Chile: Hexagonal final: Colombia vs. Ecuador.



FOX SPORTS 3



5:30 p. m. Copa Libertadores. Grupo 5: Wilstermann (BOL) vs. Peñarol (URU).



FOX SPORTS



7 p. m. Copa Libertadores. Grupo 4: Paranaense (BRA) vs. Universidad Católica (CHI).



FOX SPORTS 2



7:45 p. m. Copa Libertadores. Grupo 7: Zulia (VEN) vs. Chapecoense (BRA).



WIN SPORTS



7:45 p. m. Torneo de Ascenso colombiano: Real Santander vs. Pereira.





