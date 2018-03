Programación deportiva para este martes 6 de marzo

ESPN

9:15 a.m. Ciclismo: París-Niza – tercera etapa - Bourges - Chatel-Guyon, sobre 210 km

FOX SPORTS

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Liverpool (ENG) vs. Porto (POR)

7:45 p.m. Fútbol Copa Suramericana – Caracas (VEN vs. Everton (CHI)



ESPN 2

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Paris Saint-Germain (FRA) vs. Real Madrid (ESP)



FOX SPORTS 2

5:15 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – San José (BOL) vs. El Nacional (ECU)

7:45 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – Colón (ARG) vs. Zamora (VEN)



WIN SPORTS

6 p.m. Fútbol: Liga colombiana – fecha 7 – Leones vs. Atlético Huila

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana – fecha 7 – La Equidad vs. Boyacá Chicó



ESPN 3

8 p.m. Fútbol: Copa MX – Cafetaleros de Tapachula vs. Monarcas de Morelia

10 p.m. Fútbol: Copa MX – Toluca vs. Alebrijes de Oaxaca



DIRECTV SPORTS

10:30 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular - Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES