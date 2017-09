Programación deportiva para este martes 5 de septiembre

Caracol TV

9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 16

3:30 p. m.: Fútbol – Eliminatorias suramericanas: Colombia vs. Brasil

6:30 p. m.: Fútbol – Eliminatorias suramericanas: Argentina vs. Venezuela

ESPN

11 a. m.: Tenis – US Open: Cuartos de final

6 p. m.: Tenis – US Open: Cuartos de final



ESPN 2

8 p. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 16



ESPN 3

8 p. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 16

1:45 p. m.: Fútbol – Eliminatorias europeas: Irlanda vs. Serbia

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: New York Yankees vs. Baltimore Oriols



Fox Sports

7 p. m.: Fútbol – Eliminatorias suramericanas: Paraguay vs. Uruguay



Directv Sports

Canal 610/ 1610 HD

1:45 p. m.: Fútbol – Eliminatorias europeas: Liechtenstein vs. España



Canal 612/ 1612 HD

9:30 a. m.: Baloncesto – Eurobasket: Croacia vs. España

1:45 p. m.: Fútbol – Eliminatorias europeas: Turquía vs. Croacia



Canal 613/ 1613 HD

1:45 p. m.: Fútbol – Eliminatorias europeas: Moldavia vs. Gales



Canal 614/ 1614 HD

1:45 p. m.: Fútbol – Eliminatorias europeas: Islandia vs. Ucrania



Canal 615/ 1615 HD

1:45 p. m.: Fútbol – Eliminatorias europeas: Austria vs. Georgia



Canal 617/ 1617 HD

1:45 p. m.: Fútbol – Eliminatorias europeas: Kosovo vs. Finlandia



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES