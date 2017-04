Programación deportiva para este martes 4 de abril

Fox Sports

1 p. m. Fútbol - Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Hamburgo

5:15 p. m. Fútbol - Recopa Suramericana: Chapecoense vs. Nacional

7:45 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Independiente vs. Alianza Lima



Fox Sports 2

5:15 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Petrolero vs. U. Católica

Fox Sports 3

7:45 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Cruzeiro vs. Nacional



Directv Sports

Canal 610:

2:30 p. m. Fútbol - Liga de España: Atlético vs. Real Sociedad

Canal 612

1:45 p. m. Fútbol: Copa de Italia: Roma vs. Lazio

Canal 613

2 p. m. Fútbol - Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Everton



ESPN

12:30 p. m. Fútbol - Liga de España: Athletic vs. Español

2:30 p. m. Fútbol - Liga de España: Betis vs. Villarreal



ESPN 2

1 p. m. Fútbol - Liga de Alemania: Hoffenheim vs. Bayer Múnich



ESPN 3

1 p. m. Fútbol - Liga de Alemania: Colonia vs. Eintracht.

6 p. m. Béisbol - Grandes Ligas: Yankees vs. Rays Tampa Bay.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



