Programación deportiva para este martes 3 de abril

FOX SPORTS

1:30 p. m. FÚTBOL - Liga de Campeones, Sevilla vs. Bayern Múnich.

7 p. m. FÚTBOL - Copa Libertadores, Palmeiras vs. Alianza Lima.

ESPN 2

1:30 p. m. FÚTBOL - Liga de Campeones, Juventus vs. Real Madrid.



FOX SPORTS 3

6 p. m. FÚTBOL - Copa Libertadores, Libertad vs. The Strongest.



FOX SPORTS 2

6 p. m. FÚTBOL - Copa Libertadores, Real Garcilaso vs. Nacional.

8 p. m. Universidad de Chile vs. Racing.



DIRECTV

612

6 p. m. NBA - Toronto vs. Clevenland.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES