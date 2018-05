Programación deportiva para este martes 29 de mayo

ESPN

4 a. m.: Tenis - Jornada del Roland Garros.



ESPN 2

4 a. m.: Tenis - Jornada del Roland Garros.

ESPN 3

10 a. m.: Fútbol - Torneo Esperanzas de Toulon: China vs. Catar.

12 p.m.: Fútbol – Amistoso internacional: México vs. Inglaterra.

6 p. m.: Béisbol - Grandes Ligas: Yankees vs. Astros.



TYC Sports

3 p. m. Jornada de los Juegos Suramericanos.



WIN SPORTS

10 a. m. Fútbol- Nacional juvenil femenino: Valle vs. Santander.

2:30 p. m. Fútbol - Nacional juvenil femenino: Risaralda vs. Tolima.

8 p. m. Fútbol – Liga de Colombia (semifinal – ida): Huila vs. Nacional.



