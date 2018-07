Programación deportiva para este martes 24 de julio

CARACOL TV

9 a. m. Ciclismo - Tour de Francia (etapa 16).

WIN SPORTS

6 p. m. Fútbol - Liga colombiana: Huila vs. Medellín.

8 p. m. Fútbol - Liga colombiana: América vs. Leones.

3 p. m.: BÉISBOL - Juegos Centroamericanos: Puerto Rico vs. México



WIN SPORTS SEÑAL ALTERNA

7 p. m.: FÚTBOL - Juegos Centroamericanos: Colombia vs. Trinidad y Tobago



FOX SPORTS

7:45 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Junior vs. Lanús



ESPN 2 Y 3

7:45 a. m. Ciclismo - Tour de Francia (etapa 16).

Juegos Centroamericanos y del Caribe



CLARO SPORTS 504 Y 1504

9 a. m.: ciclismo femenino pruebas preliminares

1 p. m.: levantamiento de pesas femenino 90 kg final

3:30 p. m.: gimnasia artística

9 p. m.: voleibol grupo a femenino



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES