Programación deportiva para este martes 22 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 17

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Barranquilla vs. Fortaleza



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 17



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Indios de Cleveland

9 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Rockies de Colorado



FOX SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Universidad de Chile vs. Vasco da Gama



FOX SPORTS 2

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Cruzeiro vs. Racing



DIRECTV CANAL 612

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Rockets de Houston vs. Warriors de Golden State



DEPORTES