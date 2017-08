Programación deportiva para este martes 22 de agosto

CARACOL TV

9:15 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 4 (198.2km, Escaldes-Engordany / Tarragona)



WIN SPORTS

7:45 p.m. Fútbol – Torneo de ascenso de Colombia: Pereira vs. Quindío

RCN HD 2

6 p.m. Béisbol: Temporada regular de las Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. Cleveland Indians



ESPN

10:30 a.m. Fútbol: Liga de Campeones (Ronda eliminatoria): Astana vs. Celtic.

1:45 a.m. Fútbol: Liga de Campeones (Ronda eliminatoria): Maribor vs. Hapoel Beer Sheva.



ESPN 2

8 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 4 (198.2km, Escaldes-Engordany / Tarragona)

1:45 P.m. Fútbol: Liga de Campeones (Ronda eliminatoria): Sevilla vs. Estambul Basaksehir



ESPN 3

8 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 4 (198.2km, Escaldes-Engordany / Tarragona)



FOX SPORTS

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones (Ronda eliminatoria): Niza vs. Nápoli.

7:30 p.m. Fútbol: Copa Suramericana (Octavos de final): Atlético Tucumán vs Independiente.



FOX SPORTS 2

1:45 P.m. Fútbol: Liga de Campeones (Ronda eliminatoria): Rijeka vs. Olympiakos

10 p.m. Fútbol: Liga de México: Pachuca vs. Tiburones de Veracruz.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



