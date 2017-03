Programación deportiva para este martes 21 de marzo

.

ESPN 2



7 p. m. Fútbol argentino: Lanús vs. River Plate.



ESPN 3



6 p. m. Baloncesto de la NBA: Bulls de Chicago vs. Raptors de Toronto.



Directv Sports (612)



7 p. m. Baloncesto de la NBA: Grizzlies de Memphis vs. Pelicans de Nueva Orleans.



Win Sports



10 a. m. Fútbol, Nacional Infantil: Bolívar vs. Atlántico. 2:30 p. m. Fútbol, Nacional Infantil: Antioquia vs. Tolima. 7 p. m. Fútbol, Torneo Águila: Quindío vs. Fortaleza.6 p. m. Baloncesto de la NBA: Bulls de Chicago vs. Raptors de Toronto.



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES