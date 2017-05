Programación deportiva para este martes 2 de mayo

ESPN e ESPN 2

1 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (semifinales ida): Real Madrid vs. Atlético de Madrid

ESPN 3

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Orioles de Baltimore



FOX SPORTS

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (semifinales ida): Real Madrid vs. Atlético de Madrid

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 1): Atlético Nacional vs. Estudiantes



FOX SPORTS 2

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 5): Atlético Tucumán vs. Peñarol

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 1): Botagofo vs. Barcelona



TYC SPORTS

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina: Belgrano vs. Defensa y Justicia

7 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina: Lanús vs. Vélez Sarsfield



DIRECTV SPORTS

CANAL 612/1612

9:30 p. m.: Baloncesto de la NBA (semifinales partido #1): Jazz de Utah vs. Warriors de Golden State



