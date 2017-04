Programación deportiva para este martes 18 de abril

Win Sports

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 13): Junior vs. Patriotas

Fox Sports

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (Cuartos de final – vuelta): Leicester vs. Atlético de Madrid

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (Fase de grupos): Lanús vs. Zulia



Fox Sports 2

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (Fase de grupos): Sporting Cristal vs. The Strongest



Fox Sports 3

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (Fase de grupos): Chapecoense vs. Nacional de Uruguay



ESPN

5:30 a. m.: Tenis – ATP Másters 1000 de Montecarlo: Día 3

7 p. m.: Baloncesto – NBA Playoffs: Chicago Bulls vs. Boston Celtics



ESPN 2

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (Cuartos de final – vuelta): Real Madrid vs. Bayern Múnich



ESPN 3

6 p. m.: Béisbol – Grande Ligas (Temporada regular): Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays



Directv Sports

Canal 612 /1612 HD

9:30 p. m.: Baloncesto – NBA Playoffs: Utah Jazz vs. Los Ángeles Clippers



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES