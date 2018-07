Programación deportiva para este martes 17 de julio

ESPN

7 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Juego de las Estrellas



ESPN 2

8:30 a. m.: Ciclismo – Tour de Francia 2018: Etapa 11

ESPN 3

8:30 a. m.: Ciclismo – Tour de Francia 2018: Etapa 11



Fox Sports

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Lanús vs. Junior



Fox Sports 2

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Caracas vs. Sport Huancayo



Fox Sports 3

7 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Juego de las Estrellas



Directv Sports

Canal 612/ 1612 HD

10 a. m.: Copa Mitad del Mundo sub-18: Deportivo Cali vs. Alianza Lima



TyC Sports

2 p. m.: Fútbol – Copa Argentina: Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba

7 p. m.: Fútbol – Copa Argentina: Villa Dálmine vs. Urquiza



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES