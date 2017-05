Programación deportiva para este martes 16 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia (etapa 10)



RCN

8:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia (etapa 10)

RAI ITALIA

7:45 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia (etapa 10)



ESPN

5 a. m.: Tenis – Masters 1.000 de Roma (primera y segunda ronda)

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 34): Manchester City vs. West Bromwich

8 p. m.: Baloncesto – Finales de Conferencia de la NBA (partido 2): Warriors de Golden State vs. Spurs de San Antonio



ESPN 2

7:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia (etapa 10)



ESPN 3

12 m.: Tenis – Masters 1.000 de Roma (primera y segunda ronda)



FOX SPORTS

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Atlético de Mineiro vs. Godoy Cruz



FOX SPORTS 2

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Libertad vs. Sport Boys

9 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Medellín vs. Emelec



FOX SPORTS 3

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Zulia vs. Nacional (Uru)



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 34): Arsenal vs. Sunderland



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES