Programación deportiva para este martes 13 de febrero

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Rionegro Águilas vs. Huila

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Alianza Petrolera

ESPN

12 m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Estrella Roja vs. CSKA de Moscú



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Juventus vs. Tottenham



FOX SPORTS

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Basilea vs. Manchester City

7:30 p. m. FÚTBOL – Copa Libertadores: Santiago Wanderers vs. Santa Fe



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Sportivo Luqueño vs. Cuenca

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Zamora vs. Colón



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Cajamarca vs. Rampla Juniors



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES