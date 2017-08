Programación deportiva para este lunes 7 de agosto

RCN HD 2

11 a. m.: Ciclismo – Vuelta a Colombia: Etapa 7 Tunja – Sopó.



CARACOL HD

2:30 p. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: día 4

WIN SPORTS

10 a. m.: Equitación: Campeonato Internacional Fei Children: Llanogrande en Antioquia.

5:30 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso colombiano (fecha 28): Real Santander vs. Cúcuta Deportivo

7:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Cortuluá vs. Santa fe



ESPN

11:30 a. m.: Tenis – Másters 1000 de Montreal: Primera ronda.

5:30 p. m.: Tenis – Másters 1000 de Montreal: Primera ronda.



ESPN 2

1: 30 P. m.: Fútbol– Trofeo Joan Gamper: Barcelona vs. Chapecoense



ESPN 3

9 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Chicago Cubs vs. Gigantes de San Francisco



TYC SPORTS

4 a. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: día 4

1 p. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: día 4



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



