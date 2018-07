Programación deportiva para este lunes 30 de julio

Win Sports

9 a. m.: Jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1 p. m.: Jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

6 p. m.: Fútbol – Torneo de la B: Real Santander vs. Pereira

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 2): Leones vs. Alianza Petrolera

ESPN 3

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. Philadelphia Phillies

9 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers



Fox Sports

4 p. m.: Jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe



Directv Sports

Canal 610/ 1610 HD

6:30 a. m.: Fútbol – International Cup Champions: PSG vs. Atlético de Madrid



Canal 617/ 1617 HD

12 p. m.: Jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (transmisión continúa)



