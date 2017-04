Programación deportiva para este lunes 3 de abril

Señal Colombia

9:45 a. m.: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (primera etapa)



RCN HD2

3:05 p. m.: Tigres de Detroit vs. Medias Blancas de Chicago

WIN SPORTS

12 m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Metz de Nueva York vs. Bravos de Atlanta

6 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso (fecha 8): Fortaleza vs. Cúcuta

8 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso (fecha 8): Quindío vs. Pereira



ESPN 3

3 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Padres de San Diego

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Rangers de Texas vs. Indios de Cleveland

9 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Athletics de Oakland vs. Angelinos de Los Ángeles



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: Fútbol – Serie A de Italia (fecha 30): Inter vs. Sampdoria



DIRECTV SPORTS

Canal 610/1610

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 29): Celta vs. Las Palmas



