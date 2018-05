Programación deportiva para este lunes 28 de mayo

WIN SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: México vs. Gales



ESPN



1:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Italia vs. Arabia Saudita

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Houston Rockets vs. Golnde State Warriors

ESPN 2



6 a. m.: TENIS – Roland Garros: Primera Ronda.

2 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Francia vs. Irlanda



ESPN 3



9:45 a. m.: FÚTBOL - Torneo Esperanzas de Toulon: Turquía vs. Japón

12.15 p. m.: FÚTBOL - Torneo Esperanzas de Toulon: Portugal vs. Canadá

3 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Medias Blancas de Chicago

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Colorado Rockies vs Gigantes de San Francisco.



