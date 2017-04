Programación deportiva para este lunes 24 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: Fútbol – Torneo de Ascenso colombiano - Leones vs. Pereira

8 p. m.: Fútbol – Torneo de Ascenso colombiano - Quindío vs. Real Santander

ESPN

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Italia (fecha 33) - Pescara vs. Roma



ESPN3

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 33) - Eibar vs. Athletic Bilbao

6 p. m.: Beisbol – Grandes Ligas - Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs



DIRECTV SPORTS

CANAL 612/ 1062

7 p. m.: Baloncesto – Playoffs de la NBA (partido 4)- Washington Wizards vs. Atlanta Hawks



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES*