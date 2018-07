Programación deportiva para este lunes 23 de julio

ESPN 3

7 p. m.: BÉISBOL - Grandes Ligas: Diamondbacks de Arizona vs. Cachorros de Chicago

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

11:55 a. m.: FÚTBOL - Copa Mitad del Mundo Sub-18: Atlético Nacional vs. Universitario

1:55 p. m.: FÚTBOL - Copa Mitad del Mundo Sub-18: Atlético Paranaense vs. Independiente del Valle



CLARO SPORTS Canal 504 y 1504

11 a. m.: Juegos Centroamericanos: levantamiento de pesas femenino

2 p. m.: Juegos Centroamericanos: gimnasia artística

7 p. m.: Juegos Centroamericanos: fútbol femenino Colombia vs. Jamaica

9 p. m.: Juegos Centroamericanos: voleibol



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES